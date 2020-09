Der DAX steht am Dienstag bereit, um von den positiven Vorgaben von der Wall Street zu profitieren. Im vorbörslichen Geschäft wird der deutsche Leitindex rund 0,2 Prozent fester bei 13.215 Zählern berechnet. Kurstreibende Nachrichten gibt es nicht, dafür haben die New Yorker Börsen am Vortag deutlich freundlicher geschlossen. Der viel beachtete Technologiesektor stieg um 1,8 Prozent nach einer Reihe von Verlusttagen. Sofern sich die Trendwende bei Big Tech als nachhaltig erweist, dürften auch hierzulande ...

