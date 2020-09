Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Unter dem Strich ist der deutsche Leitindex ruhig in die neue Handelswoche gestartet. Am Ende gab der DAX gerade mal neun Punkte ab, rutschte damit aber unter die Marke von 13.200 Punkten. Richtig gut lief es in den USA. Bei den Einzelwerten geht es heute um McDonald's, Nikola, Tesla, Nvidia, Infineon, HelloFresh, Teamviewer und Zalando. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.