...für 40 Mrd. $ mit einem Kurssprung für den Käufer. In Deutschland gäbe es einen Abschlag. Das ist die Differenz in der Bewertung von Akquisitionen beiderseits des Atlantiks. Nvidia ist der Käufer.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de