Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 15.09.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 644 internationalen Medien
PAUKENSCHLAG: Gold-Vorkommen auf einen Schlag offiziell verdoppelt!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 633879 ISIN: AU000000DEG6 Ticker-Symbol: DGD 
Tradegate
15.09.20
10:20 Uhr
0,838 Euro
-0,044
-4,99 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
DE GREY MINING LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DE GREY MINING LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,8050,83510:21
0,8310,83810:21
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DE GREY MINING
DE GREY MINING LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DE GREY MINING LIMITED0,838-4,99 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.