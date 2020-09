DGAP-News: Aladdin Healthcare Technologies SE / Schlagwort(e): Vereinbarung

Aladdin Healthcare Technologies schließt Vertrag mit führendem Market-Maker und Broker für OTCQX-Notierung in den USA



15.09.2020 / 08:59

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Aladdin Healthcare Technologies schließt Vertrag mit führendem Market-Maker und Broker für OTCQX-Notierung in den USA - Start der US-Notierung der Aladdin-Aktien für Ende Oktober geplant - Das innovative Know-how von MCAP trifft die Anforderungen von Aladdin für den US-Kapitalmarkt optimal - Zusammenarbeit mit US-amerikanischem Pionier im Bereich elektronisches Market-Making erhöht die Liquidität der Aktien

BERLIN/LONDON, 15. September 2020 - Aladdin Healthcare Technologies SE ("Aladdin", ISIN: DE000A12ULL2), ein führender Hersteller von Anwendungen für KI-basierte Gesundheitsdiagnostik und Arzneimittelforschung, hat eine Vereinbarung mit MCAP LLC abgeschlossen, um das elektronische Market-Making seiner Aktien auf der OTCQX-Plattform zu ermöglichen und die entsprechenden Brokerdienstleistungen innerhalb der US-Notierung zu bekommen. MCAP LLC ist ein führender US-Finanztechnologie-Entwickler, elektronischer Market-Maker und globaler Betreiber von Wertpapiermärkten. Die digitalen Trading-Technologien von MCAP verbinden institutionelle Anleger und Unternehmen mit den globalen Aktien- und Festzinsmärkten, unter anderem mit American Depository Receipts (ADRs), ausländischen Stammaktien, US-Treasuries, Corporates, Mortgage-Backed Securities, ETFs und Geldmarktinstrumenten. Bereits im August gab Aladdin seine Zulassung zum Handel auf der obersten Stufe der Marktsegmente für den außerbörslichen Handel (OTC), der OTCQX bekannt, unter Beibehaltung seiner Notierung an der Börse Düsseldorf und der Börse Frankfurt. Die US-Notierung soll Ende Oktober dieses Jahres starten und die Liquidität und die Wahrnehmung der Aladdin Aktien für internationale Investoren durch den Einstieg in den US-Aktienmarkt, den wichtigsten Kapitalmarkt für Gesundheitstechnologie, verbessern. Zusammen mit dem zukunftsweisenden Finanztechnologie-Entwickler MCAP LLC wird Aladdin die Attraktivität und Liquidität seiner Aktien verbessern und stärker am internationalen Kapitalmarkt präsent sein. Wade Menpes-Smith kommentiert: "Wir freuen uns, mit einem auf Technologie fokussierten Unternehmen zusammenzuarbeiten und sind überzeugt, dass diese Kooperation hervorragend zu unseren Finanzdienstleistungsanforderungen auf dem US-Markt passt. Dadurch wird den Aladdin Aktien über die firmeneigenen Plattformen von MCAP weitere Liquidität zugeführt." Weitere Informationen zu MCAP LLC unter https://www.mcapmarkets.com/.

Über Aladdin Healthcare Technologies SE

Aladdin Healthcare Technologies SE (und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aladdin Healthcare Technologies Ltd.) ist ein führender Hersteller von Anwendungen für die KI-Gesundheitsdiagnostik und die Arzneimittelforschung, die sowohl die Diagnose von Krankheiten im Frühstadium als auch den gesamten Prozess der Arzneimittelforschung beschleunigen können. Aladdins Fokus liegt auf altersbedingten Krankheiten, darunter auch Alzheimer-Erkrankung, wobei die Technologie auch bei weiteren Indikationen wie dem Coronavirus und COVID-19 angewendet wird. Dabei arbeitet Aladdin mit zahlreichen Partnern innerhalb des globalen Gesundheitssystems zusammen, um gezielte Informationen wie Genom-, Tabellen-, MRT-, PET-, Kognitions- und weitere Daten zum Lebensstil von Patienten vertraulich und sicher zu erheben. Diese Datensätze werden dann analysiert und zur Entwicklung proprietärer KI-Tools verwendet, die den Fachleuten im Gesundheitswesen helfen können, altersbezogene Krankheiten genauer und effizienter zu diagnostizieren. Das neue Diagnoseverfahren ermöglicht außergewöhnliche Zeit- und Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen. Darüber hinaus wird die Plattform zur Entdeckung von Arzneimitteln, zur Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung, bei klinischen Studien und bei der genaueren Einschätzung der Forschungsergebnisse von Pharmaunternehmen eingesetzt. Website Link: www.aladdinid.com

GSIN: A12ULL

ISIN: DE000A12ULL2

TICKER SYMBOL: NMI Für weitere Informationen: Aladdin Healthcare Technologies Ltd.

24-26 Baltic Street West

London EC1Y 0UR

Phone +44 7714 719696

Email: info@aladdinid.com Pressekontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sara Pinto

Phone +49 89 1250 90330

Email: pi@crossalliance.de

www.crossalliance.de

15.09.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de