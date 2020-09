Alphabet zeigte sich im Gegensatz zu den anderen vier Tech-Riesen aus dem GAFAM-Index bisher eher unscheinbar in der Coronakrise und fiel auch nicht durch spannenden Newsflow auf. Doch nun sorgt auch die Google-Mutter für positive Dynamik in ihrem operativen Geschäft.Gestern wurde bekannt, dass die Google-Tochter YouTube mit Shorts einen TikTok-ähnlichen Dienst in Indien einführen möchte. TikTok ist in Indien schon seit Längerem verboten. Aktuell läuft die Testphase von Shorts. Die Beta-Version ...

Den vollständigen Artikel lesen ...