DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas wirtschaftliche Erholung gewinnt im August an Fahrt

Chinas wirtschaftliche Erholung hat sich im August beschleunigt. Einige wichtige Indikatoren zogen stärker an, als Pekings unterstützende Maßnahmen zur Ankurbelung des Wachstums inmitten der Coronavirus-Pandemie in Kraft traten. Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Gradmesser für Chinas Konsum, zogen erstmals in diesem Jahr wieder an und stiegen im August um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Industrieproduktion stieg im August um 5,6 Prozent. Ökonomen hatten ein Wachstum von 5,2 Prozent erwartet.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 261.762 angegeben - ein Plus von 1.407 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 263.222 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9.362 Todesfälle und damit 12 mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9.356 Tote.

Britisches Parlament stimmt in erster Lesung für Änderung von Brexit-Vertrag

Der britische Premierminister Boris Johnson ist mit seinem hochumstrittenen Plan für Änderungen am Brexit-Vertrag einen Schritt vorangekommen. Das Unterhaus in London votierte am Montagabend mit großer Mehrheit in erster Lesung für den entsprechenden Gesetzentwurf. Allerdings handelte es sich nur um den ersten prozeduralen Schritt. In der Kammer stehen nun mehrtägige Debatten über das Vorhaben an, das auch in Johnsons eigener konservativer Partei umstritten ist.

Putin sagt Lukaschenko Milliardenkredit zu

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seinem unter Druck stehenden belarussischen Kollegen Alexander Lukaschenko einen Kredit in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar zugesagt. Bei einem Treffen im russischen Sotschi sprach Putin sich zudem für stärkere Handelsbeziehungen mit Belarus aus. Klare politische Zusagen machte er allerdings nicht. Der russische Präsident sprach sich lediglich für eine Verfassungsreform zur Lösung der Krise in Belarus aus.

USA lockern strikte Reisewarnung für China

Trotz der ständigen Kritik des Weißen Hauses an der chinesischen Corona-Politik haben die USA ihre strikte Reisewarnung für die Volksrepublik gelockert. Die Bedingungen in China hätten sich verbessert, erklärte das Außenministerium in Washington. US-Bürger sollten zwar immer noch genau überlegen, ob sie nach China reisen wollten. Die bisherige strikte Reisewarnung gelte aber nicht mehr.

Hurrikan "Sally" nähert sich der Golfküste der USA

Angesichts des heranziehenden Hurrikans "Sally" ist für Teile der US-Südküste der Notstand ausgerufen worden. Der Wirbelsturm gewann an Kraft und wurde von den Meteorologen auf die Hurrikan-Stärke 2 auf der fünfstufigen Skala heraufgestuft. Er befand sich rund 230 Kilometer von Biloxi im US-Bundesstaat Mississippi entfernt und bewegte sich langsam in nordwestlicher Richtung.

+++ Konjunkturdaten +++

*GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Aug +73.700

GB/ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Juli +62.000, Quote 4,1%

Indonesien Exporte Aug 13,07 Mrd USD

Indonesien Importe Aug 10,74 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Aug Überschuss 2,33 Mrd USD (PROG Überschuss 2,46 Mrd USD)

