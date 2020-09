Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) traut sich - für 72 Mio. EUR Gesamtinvestitionskosten hat man für das Multi-Tenant-Bürogebäude "Gate 9" in Leinfelden-Echterding (Region Stuttgart) ausgegeben. Die ZIELrendite beträgt 5,3% brutto, aber erst wenn das Objekt nach den umfangreichen Renovierungsmaßnahmen "bis spätestens Ende 2021" voll vermietet sein sollte. Derzeit erwirtschaftet das Objekt bereits Mietcashflows durch einen Bestandsmieter. Zwei weitere Mieter stehen bereits fest und beziehen ihre Flächen in 2021. Perspektivwert oder wie es so schön heisst Refurbishment - gedacht für das Commercial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...