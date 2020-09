Daimler-Milliardenvergleich: Die Hintergründe

Die Aktie von Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) konnte in den vergangenen Monaten kräftig aufholen und hat den corona-bedingten Kursrückschlag aus dem ersten Quartal damit inzwischen fast wieder wettgemacht. Die Chancen für weitere Zugewinne stehen gut, denn der DAX-Konzern konnte am Montag positive Nachrichten zum leidigen Dieselskandal vermelden.

Zahlung über 1,9 Mrd. Euro

Laut der Stuttgarter Unternehmensgruppe haben die Daimler AG und ihre Tochtergesellschaft Mercedes-Benz USA LLC einen wichtigen Schritt in Richtung Rechtssicherheit im Zusammenhang mit verschiedenen Diesel-Verfahren gemacht. Mit einer Zahlung von umgerechnet über 1,9 Mrd. Euro will der Konzern in den USA den Streit mit Behörden und Kunden um angebliche Verstöße gegen Abgasregeln beilegen.

Mit zwei Vergleichen will Daimler Ermittlungsverfahren der US-Behörden und außerdem zahlreiche Klagen von Autobesitzern beilegen, wie das Justizministerium und Daimler am Montag erklärten. Daimler und die Tochtergesellschaft Mercedes-Benz USA wurden überhöhte Abgaswerte bei rund 250.000 Dieselfahrzeugen vorgeworfen.

