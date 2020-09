Die Aktien von Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) und BP (WKN: 850517) leiden weiterhin unter den vergleichsweise niedrigen Ölpreisen. Wenn man das Problem in Kürze skizzieren möchte, so ist es vor allem die Nachfrage, die den Preisen von Brent und WTI einen Dämpfer verleiht. Das Angebot wird schließlich weiterhin so gut es geht von der OPEC+ und den Mitglieds- und Partnerstaaten begrenzt. Viele Ölkonzerne haben in Anbetracht der schwierigen Ausgangslage ihre Strategie verändert und setzen zukünftig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...