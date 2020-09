Nach mehreren Jahren intensiver Entwicklung, Prototypenvalidierung und Serienproduktionsvorbereitung freut sich NWS Instruments AG, für die Jahre 2020 bis 2022 folgende Kunden-Direkt-Exportpreise 1 2 3 für derzeit geplante Instrumente bekannt zu geben.

Preisgestaltung 2020 2022

Für vollständige Zahlung im Jahr 2020 2021 2022 Acrobat 1x 1.250,- CHF 1.375,- CHF Acrobat 4x 2.000,- CHF 2.500,- CHF 23mm f/3,5 APO 5.500,- CHF 6.000,- CHF 6.500,- CHF 110mm f/3,2 APO 3.500,- CHF 3.850,- CHF 4.250,- CHF 23mm APO 110mm APO Set 8.000,- CHF 8.750,- CHF 9.500,- CHF

1Alle Preise in CHF (Schweizer Franken), FOB Lenzburg, Schweiz 2Alle Preise verstehen sich ausschließlich Lieferung, Zollgebühren oder geltender lokaler Steuern. 3Bei Lieferungen innerhalb der Schweiz wird die Schweizer Umsatzsteuer von 7,7 erhoben.

Im Jahr 2020 sind zwei Verkaufsperioden für unsere Instrumente geplant:

1. Vorverkaufszeitraum

1. Oktober 2020 bis 14. Oktober 2020

Der Vorverkaufszeitraum ist nur auf Einladung möglich. Berechtigte Teilnehmer werden per E-Mail benachrichtigt und erhalten die Möglichkeit, ihre Instrumente zu Vorzugspreisen und Lieferbarkeit zu erwerben.

Die Zahl der teilnahmeberechtigten Teilnehmer ist auf diejenigen beschränkt, die das sichere Anmeldeformular auf unserer Website ausfüllen, um ihr Interesse an dieser besonderen einmaligen Veranstaltung zu registrieren. NWS Instruments AG kontaktiert potentielle Teilnehmer und stellt die Teilnahmeberechtigung fest.

2. Kickstarter-Kampagne

1. November 2020 bis 30. November 2020

Durch unsere Kickstarter-Kampagne können Interessenten unsere finanziellen "Geldgeber" werden, indem sie komplette Instrumente sowie Instrumentengutscheine in kleineren Stückelungen kaufen, die für künftige Käufe verwendet werden können. Die "Super Early Bird"-, "Early Bird"- und "Lucky Bird"-Perioden bieten Vorteile, die von 1,7 bis 25,0 auf unsere veröffentlichten Preise reichen.

Alle Einzelheiten sind verfügbar auf unserer aktualisierten Website unter www.nws-instruments.ch

Über die NWS Instruments AG

Die NWS Instruments AG wurde von Branchenveteranen mit dem Ziel gegründet, professionelle Fotografen mit Präzisionsoptik und -mechanik in Instrumentenqualität zu beliefern. Alle unsere Designs sind vom NWS-Team konzipierte und weiterentwickelte Originale, die nach der Präzisionsfertigung, Montage und Qualitätskontrolle in der Schweiz direkt an unsere Kunden weltweit ausgeliefert werden.

Contacts:

Medien:

In English nws-english on Skype, steven.lee@nws-instruments.ch

Auf Deutsch nws-deutsch on Skype, bernhard.michel@nws-instruments.ch