Köln/Hongkong (ots) -- China+ SIM-Karte von 1NCE ist jetzt für 10 Euro für 10 Jahre erhältlich- 1NCE präsentiert auf der Cloud Expo Asia Hongkong am 23./24. September Die 1NCE GmbH, weltweiter Anbieter von mobilen IoT-Netzdiensten gibt den Start seines NB-IoT-Angebots für China bekannt. Nach der Ankündigung der Kooperation mit China Telecom Global im Februar ist die 1NCE IoT Flat Rate mit NB-IoT/4G-Abdeckung nun online unter 1nce.com für 10 Euro für 10 Jahre verfügbar, einschließlich 500 MB Datenvolumen und 250 SMS.Neben NB-IoT für das chinesische Festland bietet die neue China+ SIM-Karte auch eine 4G-Abdeckung für Märkte in Hongkong und Macau. Die von 1NCE entwickelte Multi-Coverage-SIM-Karte ist technologische Grundlage der 1NCE IoT Flat Rate. Sie ermöglicht reibungslosen Übergang zwischen verschiedenen Mobilfunkstandards, darunter 2G, 3G, 4G, NB-IoT und LTE-M.Mit über 3.500 Kunden hat 1NCE seit dem Start seines Online-Shops im August 2018 bereits mehr als 5 Millionen SIM-Karten verkauft.Treffen Sie 1NCE virtuell auf der Cloud Expo Asia HongkongAuf der diesjährigen virtuellen Cloud Expo Asia Hongkong am 23. und 24. September stellen 1NCE und CTG das neue Angebot gemeinsam vor.Vollständige Meldung: https://1nce.com/de/news/Über China Telecom GlobalChina Telecom Global Limited ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der China Telecom Corporation Limited. CTG wurde 2012 mit Sitz in Hongkong, China, gegründet und verbindet die asiatisch-pazifische Region und die Welt, indem es seine Ressourcen auf dem chinesischen Festland nutzt.Über 1NCEDie 1NCE GmbH ist der erste vollwertige Betreiber für IoT-Netzdienste weltweit, der zuverlässige Gerätekonnektivität im Rahmen einer günstigen IoT Flat Rate anbietet. Damit macht das Unternehmen IoT-Anwendungen wie Smart Metering oder Fahrzeug-Telematik bezahlbar. 1NCE kooperiert mit der Deutschen Telekom und deren Roaming-Partnern als auch mit China Telecom Global.Pressekontakt:1NCE GmbHdennis.knake@1nce.comwww.1nce.comOriginal-Content von: 1NCE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133619/4706756