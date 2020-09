Google will am 30. September neben dem Pixel 5 und dem 4a 5G weitere Hardware vorstellen. Der Konzern verrät sogar schon, womit zu rechnen ist. Nachdem Google schon im August sein Pixel 4a (Test) vorgestellt und das Pixel 5 begleitet von einer 5G-Version des 4a für den Herbst angekündigt hat, steht der Termin nun fest. Zusätzlich können wir mit einem neuen Chromecast-Stick, der als "Sabrina" die Runde macht, und dem schon gezeigten Nest-Home-Smartspeaker rechnen. Google-Event am 30. September: Hersteller lässt kaum Raum für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...