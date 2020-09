Was für ein Kursanstieg: über 40 Prozent in wenigen Wochen! Wir haben dieses Szenario in der ALGOreport Ausgabe 23 besprochen und sind long gegangen. Nun ist der Kurs exakt bei dem langfristigen Abwärtstrend angekommen. Wir sehen hier die Möglichkeit für einen lukrativen Short-Einstieg. Natürlich nur in Kombination mit einem ALGO-GT Signal. Die Währung US-Dollar versus brasilianischer Real verhält sich "relativ ruhig" in den letzten Wochen, dafür unterstützen die Commitments-of-Traders-Daten (CoT-Daten) ...

