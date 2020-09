Adidas mit Potenzial: Calls mit 107%-Chance

Nachdem sich die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) von ihrem Märztief bei 162 Euro bis Anfang Juni 2020 auf bis zu 265 Euro erholen konnte, verzögerte sich danach das Tempo der Erholung. Laut Analyse von www.godmode-trader.de bildete die Aktie eine obere Pullbacklinie im Bereich von 273,55 Euro aus, die die Aktie am 14.9.20 auf Schlusskursbasis überwinden konnte. Da die Aktie allerdings eine Unsicherheitskerze ausgebildet hat, steht der Ausbruch noch auf wackeligen Beinen. Wird der Ausbruch jedoch bestätigt, dann könnte ein Kursanstieg auf 296,75 Euro einsetzen, der den Aktienkurs in weiterer Folge auf das Allzeithoch bei 317,45 Euro beflügeln könnte. Unterhalb von 255,80 Euro wird sich die charttechnische Situation allerdings eintrüben.

Risikobereite Anleger, die der Adidas-Aktie die im frühen Handel des 15.9.20 bei 276,90 Euro gehandelt wurde, in den nächsten Wochen einen Kursanstieg auf 296,75 Euro zutrauen, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 280 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis bei 280 Euro, Bewertungstag 16.11.20, BV 0,1, ISIN: CH0495831353, wurde beim Aktienkurs von 276,90 Euro mit 1,31 - 1,32 Euro gehandelt.

Kann die Adidas-Aktie in spätestens einem Monat auf 296,75 Euro ansteigen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,12 Euro (+61 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 259,626 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 259,626 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JC6T7K8, wurde beim Aktienkurs von 276,90 Euro mit 1,78 - 1,79 Euro taxiert.

Gelingt der Adidas-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf 296,75 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,71 Euro (+107 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 252,795 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 252,795 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA1S435, wurde beim Aktienkurs von 276,90 Euro mit 2,45 - 2,46 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 296,75 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,39 Euro (+78 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de