Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach einer recht datenarmen Woche folgt in den kommenden Tagen eine Vielzahl an Veröffentlichungen neuer marktrelevanter Indikatoren - im Grunde fast ausschließlich aus den USA, so Dr. Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Im Fokus stünden dabei die Industrieproduktion, die Einzelhandelsumsätze, die Baudaten, zwei regionale FED-Unternehmensumfragen sowie das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Am Dienstag erwarte man die US-Industrieproduktion mit einem Anstieg um 1% M/M etwas weniger solide als im Vormonat, am Mittwoch die US-Einzelhandelsumsätze mit einem Plus von 0,8% M/M, am Donnerstag die Baubegine und -genehmigungen wenig verändert zum Vormonat sowie am Freitag den Michigan-Index bei 74,8 Punkten. Das Fazit all dieser Daten dürfte lauten, dass der Erholungsprozess in den USA fortgesetzt werde, wenngleich in einem zunehmend moderateren Tempo als noch in den vergangenen Monaten. Das dürften auch die beiden regionalen Stimmungsumfragen der FED von New York und Philadelphia bestätigen, welche kaum Veränderungen aufweisen sollten. ...

