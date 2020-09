DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Rating

ENCAVIS AG mit klarem Commitment zur Nachhaltigkeit und Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln



15.09.2020 / 10:10

Corporate News ENCAVIS mit klarem Commitment zur Nachhaltigkeit und Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln





Hamburg, 15. September 2020 - Der SDAX-notierte Solar- und Windparkbetreiber ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard) setzt ein Zeichen für nachhaltiges Handeln und veröffentlicht erste Inhalte seiner Nachhaltigkeitsstrategie auf der Homepage unter: www.encavis.com/nachhaltigkeit/ Das Bekenntnis zur Nachhaltigkeit und zum verantwortungsvollen Handeln sind in der Unternehmens-kultur von ENCAVIS fest verankert. Denn gerade für ein Unternehmen, das Strom aus Erneuerbaren Energien produziert, ist die Einhaltung klar definierter Standards in seiner Nachhaltigkeitsstrategie von entscheidender Bedeutung. Der Fokus liegt hierbei auf den Themen Umwelt und Soziales, aber auch eine integre Unternehmensführung entscheidet heute mit über den wirtschaftlichen Erfolg und die Weiterentwicklung eines Konzerns. "Wir nehmen die Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft ernst und richten unser Handeln konsequent danach aus. Die Verpflichtung zu einer nachhaltigen Unternehmenskultur ist Teil unseres Selbstverständnisses, was wir nun auch auf unser Website dokumentieren", so Dr. Dierk Paskert, CEO der ENCAVIS AG. Über ENCAVIS:

Die ENCAVIS AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Innerhalb des ENCAVIS-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen MSCI ESG Ratings mit einem "A"-Level bewertet sowie von ISS ESG mit der Corporate ESG Performance "Prime" ausgezeichnet. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt: ENCAVIS AG Jörg Peters

Leiter/Head of Investor Relations & Public Relations ------------------------------------------------------------

Große Elbstraße 59

22767 Hamburg



Fon: + 49 40 37 85 62-242

Fax: + 49 40 37 85 62-129

e-mail: joerg.peters@encavis.com

http://www.encavis.com

