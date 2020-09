Der Swiss Market Index ist an einer entscheidenden Kursschwelle angekommen, doch reicht die Nachfrage für einen Ausbruch? Erst zu Monatsbeginn scheiterte der SMI an dem starken Verkaufsdruck um 10.500 / 10.550 und stürzte ab, doch erstaunlich schnell erholte sich der Markt wieder und startet nun einen neuen Anlauf an diese technische Hürd ...

Den vollständigen Artikel lesen ...