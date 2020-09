Die Aktien von Bayer befinden sich am Dienstag auf der Gewinnerliste im DAX und können gut ein Prozent an Boden gut machen. Richtungsweisend für die weitere Kursentwicklung bleiben die schwelenden Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA - in der Causa gibt es laut der Nachrichtenagentur Bloomberg abermals Bewegung.Bayer hatte in der Vorwoche mitgeteilt, dass man im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat auf einen Kompromiss zusteuert. ...

