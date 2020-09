Apple (WKN: 865985) ist für Warren Buffett und Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) definitiv ein Gamechanger gewesen. Mit der Tech-Beteiligung am Kultkonzern aus Cupertino hat das Orakel von Omaha sein Portfolio von Grund auf neu aufgestellt. Zwischenzeitlich ist rund die Hälfte des börsennotierten Portfolio von Berkshire Hathaway in Apple investiert gewesen, was zeigt: Die Schwerpunkte haben sich möglicherweise verschoben. Mit der Aktie von Apple hat auch Warren Buffett in den letzten Jahren sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...