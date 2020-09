DJ MÄRKTE EUROPA/Hängepartie hält an - Warten auf ZEW und Fed

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag im frühen Handel knapp im Minus. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 13.163 Punkte, der Euro-Stoxx-50 reduziert sich um 0,1 Prozent auf 3.312 Punkte. Damit halten sich die Bullen und die Bären am Aktienmarkt nahezu die Waage. Während sich global immer mehr Menschen mit dem Corona-Virus infizieren und auch die Fallzahlen in Spanien und Frankreich jüngst alarmierend stark gestiegen sind, wird an der Börse darauf gesetzt, dass die Pharmakonzerne schon bald den Durchbruch bei der Entwicklung eines Impfstoffes vermelden.

Der am Vormittag anstehende ZEW-Konjunkturindikator dürfte bestätigen, dass die Unsicherheiten in Bezug auf eine zweite Welle der Corona-Infektionen die Wirtschaft belasten. Im Tagesverlauf beginnt startet dann die US-Notenbank ihre zweitägige Sitzung. Thomas Altmann von QC Partner ist wie die Mehrheit der Marktteilnehmer der Meinung, dass die Fed an ihrem Leitzins nicht rütteln wird. Die Änderung in der Inflationsstrategie hatte Fed-Präsident Jerome Powell bereits im Rahmen seiner Rede in Jackson Hole kommuniziert. Interessant wird jetzt sein, mit welchen Worten die Fed diese Änderung in ihr Statement einbaut.

Positive Signale für die globale Erholung der Wirtschaft nach dem Corona-Einbruch kommen erneut aus China. Die Einzelhandelsumsätze, wichtiger Gradmesser für Chinas Konsum, legten erstmals in diesem Jahr wieder zu und stiegen im August um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Industrieproduktion stieg im vergangenen Monat um 5,6 Prozent, Ökonomen hatten hier ein Wachstum von 5,2 Prozent erwartet.

H&M überrascht positiv

Positiv werten die Analysten von Jefferies den Gewinn vor Steuern beim schwedischen Modehändler H&M im dritten Quartal. Hier erwartet das Unternehmen ersten Schätzungen zufolge ein Plus von 2 Milliarden Kronen, dagegen gehe der Konsens nur von einem ausgeglichenen Ergebnis aus. Die Umsätze lagen dagegen im Rahmen der Erwartungen. Auch der Ausblick auf das Schlussquartal wird positiv gesehen. Das stationäre Geschäft findet so langsam den Weg in die Normalität, zum Ende des dritten Quartals waren noch etwas mehr als 200 Geschäfte vorübergehend geschlossen, gegenüber rund 900 zu Beginn des Quartals. Für die Aktie geht es um 11,1 Prozent nach oben, der Sektor stellt mit einem Plus von 1,2 Prozent den größten Gewinner in Europa.

Positiv wird zudem gewertet, dass Fiat Chrysler vor der Fusion mit PSA die Dividende kürzt. Die Entscheidung werde zu einer stärkeren Bilanz des kombinierten Unternehmens führen, merken die Analysten von Jefferies an. Die Logik des Zusammengehens bleibe überzeugend. Fiat Chrysler (plus 5 Prozent) wird nun vor dem Abschluss der Fusion eine Bardividende von 2,9 Milliarden Euro an seine Aktionäre ausschütten, statt der zuvor vereinbarten 5,5 Milliarden Euro. Die PSA Group werde eine Vereinbarung über die Ausgliederung ihrer 46-prozentigen Beteiligung am Automobilzulieferer Faurecia vor dem Abschluss der Transaktion zu streichen. Stattdessen werde die Beteiligung im Wert von rund 2,7 Milliarden Euro erst nach dem Abschluss ausgegliedert. Peugeot notieren 2 Prozent im Minus, Faurecia fallen um knapp 7 Prozent.

Als neutral für die Daimler-Aktie (minus 0,4 Prozent) wird von Händlern gewertet, dass die Stuttgarter in den USA einen weiteren Teilerfolg auf dem Weg zur endgültigen Einigung bei der Auseinandersetzung um zu hohe Diesel-Abgaswerte erzielt haben. "Die zu erwartenden Kosten sind bereits bekannt, nur eine Ablehnung hätte eine Überraschung geliefert", so ein Aktienhändler. Die US-Regulierungsbehörden hätten nun bereits geschlossenen Vergleichen zugestimmt. Die Kosten für die Vergleiche mit US-Behörden hatte der Konzern Mitte August auf rund 1,5 Milliarden Dollar beziffert, die Kosten für die Beilegung der Sammelklage von Verbrauchern auf rund 700 Millionen Dollar.

