Heute könnte Apple, das Unternehmen mit dem doppelten Börsenwert des gesamten Deutschen Aktienindex, die Impulse für dessen Entwicklung in den kommenden Tagen setzen. Um 19 Uhr hat der iPhone-Hersteller zu seinem traditionellen, dieses Mal aber virtuellen Special-Event geladen. Für viele Anleger unverständlich ist das die neue Realität an der Börse: Ob und wann die nächste Generation Smartphone vorgestellt wird und wie schnell diese verfügbar sein wird, dürfte auch über die weitere Richtung an der ...

