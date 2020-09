München (ots) - Am Samstag, 19. September 2020, 20:15 Uhr im Ersten / Online first in der ARD-Mediathek ab 17. September 2020, 20:15 UhrEs soll nur zehn Minuten dauern: Ein deutscher Urlauber wartet vor einem Bistro im Taxi auf seine Frau, doch sie kommt nicht mehr heraus ...Auf ein romantisches Wochenende an der Côte d'Azur freut sich der Familienvater Bruno Bassmann (Fabian Busch), von Beruf Bootsbauer und jetzt Hausmann. Zusammen mit seiner Frau Katja (Jeanne Tremsal), hochbezahlte IT-Expertin einer Frankfurter Bank, reist er nach Südfrankreich. Um ihre beiden Kinder kümmert sich die Oma (Gitta Schweighöfer). Als das Paar nach der Landung in Marseille einen kurzen Zwischenstopp einlegt, entwickelt sich der Trip plötzlich zu einem Albtraum: Die Ehefrau Katja, die sich mit einem alten Schulfreund in einem Bistro verabredet hat, verschwindet spurlos. Für Bruno gibt es keinen Zweifel, dass sie entführt wurde. Doch weder die Polizei noch die deutsche Botschaft können dem verzweifelten Urlauber helfen. Nur die deutsch sprechende Taxifahrerin Aliya (Sabrina Amali) unterstützt ihn bei seiner Suche. Als die beiden tatsächlich Katjas Bekannten ausfindig machen, erwartet sie eine schreckliche Überraschung: Der Journalist wurde in seiner Wohnung ermordet. Eine Spur führt Bruno in die Unterwelt von Marseille. Während Aliya ahnt, wie gefährlich es für sie wird, scheut Bruno kein Risiko. Was er nicht ahnt: Auch seine Familie zu Hause ist nicht sicher."Spurlos in Marseille" ist eine Produktion von Lailaps Pictures im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Regisseur Roland Suso Richter inszenierte das Drehbuch von Gernot Krää. Produzent ist Nils Dünker, Supervising Producerin ist Nina Maag. Die Kamera führte Max Knauer. Die Redaktion liegt bei Claudia Luzius (ARD Degeto).Gedreht wurde vom 20. Mai bis 21. Juni 2019 in Marseille, Frankreich und in München.Die Pressemappe und Film finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de)Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto Pressestelle, Ariane Pfisterer,Tel.: 069/1509-331, E-Mail: ariane.pfisterer@degeto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4706966