Donnerstag, 18. September 2020, 21.55 UhrDas Sommernachtskonzert Schönbrunn findet trotz Coronakrise auch in diesem Jahr statt, wenn auch einige Monate später als sonst. Stargast des Abends ist Tenor Jonas Kaufmann, und es spielen die Wiener Philharmoniker unter der musikalischen Leitung des russischen Dirigenten Valery Gergiev. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Richard Strauss, Giacomo Puccini, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Richard Wagner und Jacques Offenbach. Am Donnerstag, 18. September 2020, um 21.55 Uhr überträgt 3sat das traditionelle "Sommernachtskonzert Schönbrunn 2020" aus Wien live zeitversetzt im 3satFestspielsommer.Das diesjährige Programm steht unter dem Motto "LIEBE" und widmet sich ausgewählten Werken aus Konzert, Film, Ballett, Oper und Operette. Aufgrund der bestehenden Ausnahmesituation und der behördlichen Bestimmungen muss das Sommernachtskonzert in diesem Jahr anders als gewohnt stattfinden, da die Sicherheit der Gäste Priorität hat. Statt freien Eintritts für alle, konnte in diesem Jahr nur eine kleine Anzahl an Einladungen vergeben werden. Mit der Durchführung des Konzertes wollen die Wiener Philharmoniker - trotz der Umstände - ein positives Signal senden.Das Sommernachtskonzert Schönbrunn bildet den Abschluss des diesjährigen 3satFestspielsommers, in dem 3sat trotz der Coronakrise zu den großen Klassikfestivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz gereist ist. Viele davon präsentierten sich in diesen Zeiten anders und neu. Einige der Konzerte und Aufführungen sind abrufbar unter https://3sat.de/themen/festspielsommer-festspielereien-klassik-2020-100.html.