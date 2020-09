Köln (ots) - De'Longhi Deutschland präsentiert die perfekten Partner für alle, deren Herz fürs Kochen und Backen schlägt: die neuen Küchenmaschinen "Cooking Chef XL" und "Titanium Chef Patissier XL" von Kenwood. Ad Alliance setzt die Küchenprofis crossmedial in Szene und inszeniert ihre Vorzüge gemeinsam mit der Marke CHEFKOCH. Unter dem Motto "Kitchen Moments - Leckere Ideen für die ganze Familie" werden die Vorzüge sowohl digital als auch im TV sowie Print und Social Media aufgezeigt. Herzstück der Kampagne, die in enger Zusammenarbeit mit der Mediaagentur Mediaplus Köln konzipiert wurde, ist ein Content Hub auf CHEFKOCH, der über die gesamte Kampagnenlaufzeit kontinuierlich erweitert wird. Passend zum jeweiligen Themenmonat finden sich dort saisonale Rezepte, Rezeptvideos und Artikel. Die Kenwood-Küchenmaschinen "Cooking Chef XL" und "Titanium Chef Patissier XL" treten dabei als Problemlöser und Alleskönner in Erscheinung, gemäß der aktuellen Markenkampagne "Kenwood can".Der Auftritt von Kenwood fällt dabei nicht nur der CHEFKOCH-Community auf, denn verschiedene Maßnahmen führen User*innen, Zuschauer*innen und Leser*innen in den Content Hub und sorgen so für zusätzliche Kontakte: So verlinken zahlreiche Online-Werbemittel innerhalb des Ad Alliance Portfolios auf das Kundenspecial. Darüber hinaus sorgen von CHEFKOCH produzierte Rezept-Top-Shot-Videos mit den Kenwood-Küchenmaschinen und Postings auf diversen Social-Media-Kanälen für Aufmerksamkeit. Begleitet wird der Online-Auftritt von insgesamt drei Print-Advertorials, die in thematisch passenden redaktionellen Umfeldern des CHEFKOCH-Magazins platziert werden. Einen starken Reichweiten-Boost erhält die Kampagne durch einen individuellen Rezept-Tipp, der im Umfeld der VOX-Koch-Doku "Das perfekte Dinner" immer freitags ausgestrahlt wird. Dieser verweist auf den Content Hub und inszeniert neben leckeren Rezeptideen die Vorzüge der Kenwood-Küchenmaschinen. Das komplette Rezept finden die Zuschauer*innen auf CHEFKOCH.de/kenwood. Der Einsatz des Empfehlungssiegels "CHEFKOCH KÜCHENHELD" liefert hierbei nicht nur die perfekte kommunikative Klammer aller Kampagnenelemente, sondern steht für Glaubwürdigkeit und ist Garant für den Abverkauf.René Némorin, Marketing Director bei De'Longhi Deutschland: "Das Crossmedia-Konzept der Ad Alliance, mit CHEFKOCH als zentrale Marke neben Kenwood, passt hervorragend in unsere emotionale Markenkampagne, mit der wir im Juni gestartet sind. Corona-bedingt ist der Alltag etwas ruhiger geworden und die Deutschen haben eine neue Begeisterung fürs Kochen und Backen entwickelt und hier setzt unsere Markenkampagne genau passend auf. CHEKFOCH als größte Food-Plattform in Europa vereint Menschen jeden Alters, die nach Rezepten und Inspiration suchen - und damit genau die Zielgruppe für Kenwood Can. Wir sind davon überzeugt, dass die Kampagne unserer Markenkommunikation einen spürbaren Schub geben wird."Frank Vogel, CSMO der Ad Alliance: "Genau wie in der Küche kommt es bei gelungenen Kampagnen auf die richtigen Zutaten an. Diese bietet das Ad Alliance-Portfolio insbesondere auch beim Thema Kochen und Backen. Über die starken Medienmarken CHEFKOCH und VOX involviert Kenwood Deutschlands Food Community mit attraktivem Content und smarten Werbelösungen in Digital, Print, TV und in Social Media."Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen für die individuelle Kreation und Orchestrierung crossmedialer Kampagnen und bedient damit die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner: Mit der Vermarktung des Werbeinventars von IP Deutschland, G+J e|MS, smartclip, SPIEGEL MEDIA, ab 2021 der rtv media group und als Dienstleister für Media Impact bietet Ad Alliance ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio. Sie steht für Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung. Gemeinsam erreichen die von Ad Alliance vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.Pressekontakt:Zarifa SchmittKommunikation Ad Alliance, Mediengruppe RTL DeutschlandZarifa.Schmitt@mediengruppe-rtl.de - Tel. 0221 456-74201Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129273/4706991