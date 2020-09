Anstieg aktiver und Smart-Beta-ETFs auf 40 Prozent des verwalteten ETF-Vermögens erwartet Das Wachstum von ETFs wird weiter anhalten - aber es wird stärker durch Nachfrage nach aktiver Vermögensverwaltung und nachhaltigen Strategien getrieben. So sollten bis zum Jahr 2023 rund 40 Prozent aller in ETFs investierten Gelder in aktiv verwalteten oder Smart-Beta-ETFs gehalten werden. Davon sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...