Noch am Vortag hatte das Management des Zulieferers Knorr-Bremse die Börse mit einem leicht positiveren Ausblick (s. a. PLATOW Börse v. 11.9.) auf das restliche Jahr zu umgarnen versucht. Doch die Meldung, Mehrheitsaktionär und Firmenpatriarch Heinz-Hermann Thiele verkaufe gut 6% (10 Mio. Stück) seines Aktien-pakets, versetzte die Investoren am Freitag in helle Aufregung. Zum Handelsstart büßte das Papier des MDAX-Konzerns 8% ein und durchschlug dabei kurzzeitig die wichtige Marke von 100,00 Euro pro Anteilschein.Die harsche Reaktion auf Thieles Vorstoß, der am Vorabend publik geworden war, zeigt, wie stark der Kapitalmarkt noch immer auf das Knorr-Urgestein ...

