Das Warten auf die Fed bestimmt das Handelsgeschehen an den Aktienmärkten, auch im Dax. Die US-Notenbank entscheidet auf der turnusmäßigen Sitzung des FOMC in dieser Woche über ihre weitere Geld- und Zinspolitik. Den Finanzmärkten werden die Ergebnisse dieser Beratungen am morgigen Mittwoch (16.09.) bekanntgegeben. Trotz des vergleichsweise ruhigen Handels können einige Einzelwerte, insbesondere aus dem Technologiebereich, wichtige Akzente auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...