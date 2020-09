Luxemburg (www.fondscheck.de) - Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland haben die Coronakrise bisher besser gemeistert als die anderen europäischen Staaten, so die Experten von DNB Asset Management.Das nordische Aktienmarktbarometer MSCI Nordic habe seine internationalen Pendants outperformen können. Damit habe die Region ihre langfristige Outperformance fortgesetzt. In den vergangenen 20 Jahren seien die nordischen Aktienmärkte gemessen am MSCI Nordic um 230 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Der MSCI World sei in diesem Zeitraum auf ein Plus von 153 Prozent gekommen, während der MSCI Europe um 129 Prozent habe zulegen können. ...

