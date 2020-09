Mit dem heutigen Tag wurde das europäische Börsen-Wettrennen um die künftige Übernahme der BORSA ITALIANA endgültig eröffnet, nachdem alle drei ernsthaft in Farge kommenden Übernahmekandidaten, nämlich die schweizerische SIX / Zürich, die DEUTSCHE BÖRSE (DE0005810055) wie auch der multinationale europäische Börsenbetreiber EURONEXT (NL0006294274) heute bestätigten, dem bisherigen Eigner der BORSA ITALIANA, der LONDON STOCK EXCHANGE (GB00B0SWJX34) jeweils ein verbindliches Übernahmeangebot eingereicht zu haben.Die London Stock Exchange (LSE), die die Borsa Italiana in 2007 zu einem damaligen Kaufpreis von 1,6 Mrd. Euro übernommen hatte, ist auf Auflage der britischen Kartellwächter wie auch der EU-Kommission aktuell gezwungen, die Borsa Italiana nun zumindest teilweise (aus strategischer Rationalität heraus künftig jedoch wohl eher komplett) zum Verkauf zustellen, nachdem die LSE 2019 von der britisch-kanadischen Thompson Reuters-Gruppe den Finanzdatenanbieter und -Analysekonzern Refinitiv übernommen hatte, und mit dem jetzigen Konzernverbleib der im Finanzdatengeschäft ebenfalls hervorragend positionierten Borsa Italiana in diesem Segment andernfalls eine marktbeherrschende europäische Stellung der LSE entstanden wäre.

