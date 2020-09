Märkte um 12: DAX vor neuem Kaufsignal - Betrugsvorwürfe bei Tesla-Konkurrent Nikola

Am Dienstagmittag gibt es gute Nachrichten von Seiten der deutschen Konjunktur zu vermelden. Börsianer bewerten die Aussichten für diese unerwartet optimistisch, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte.

Der Index ihrer Erwartungen für die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten sechs Monaten stieg im September um 5,9 auf 77,4 Punkte, was den höchsten Stand seit Mai 2000 bedeutet. Die Prognosen der Ökonomen wurden damit übertroffen. In der monatlichen Umfrage wurden 178 Analysten und Anleger befragt.

Der DAX kann sich am Dienstagmittag um zeitweise 0,4 Prozent nach oben arbeiten. Hier rückt jetzt wieder das Sechsmonatshoch vom 3. September bei 13.460 Punkte in den Fokus. Ein Ausbruch nach oben würde ein neues Kaufsignal bedeuten.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,4% 13.245 MDAX +0,1% 27.608 TecDAX +0,1% 3.092 SDAX +0,2% 12.429 Euro Stoxx 50 +0,4% 3.329

Am Dienstagmittag standen im DAX 18 Gewinnern zwölf Verlierer gegenüber. Der mit Abstand stärkste Gewinner war die Aktie von HeidelbergCement (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004). Für den Kurs geht es zeitweise um rund zwei Prozent nach oben. Mit dem aktuellen Kursgewinn hat die Aktie ein Siebenmonatshoch markiert. Für Kursauftrieb sorgt unter anderem eine klare Kaufempfehlung der Investment-Firma Mainfirst.

