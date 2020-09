DJ BP liefert in Partnerschaft erneuerbare Energie an Microsoft

Der britische Energiekonzern BP hat eine Partnerschaft mit Microsoft geschlossen, die beiden Unternehmen helfen soll, ihre Null-Emissions-Ziele zu erreichen. Im Rahmen der Partnerschaft werde BP den US-Technologiekonzern mit grünem Strom beliefert, um Microsoft zu helfen, seine Ziele bis 2025 zu erreichen. "BP wird erneuerbare Energie an Microsoft in mehreren Ländern und Regionen einschließlich der USA, Europa und Lateinamerika liefern", teilte die BP plc mit.

Zudem verlängerte BP im Zuge der Zusammenarbeit mit Microsoft eine Vereinbarung zur Nutzung des Cloud-Dienstes Azure.

Beide Unternehmen haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, die auch Verpflichtungen zur Zusammenarbeit bei städtischen Nachhaltigkeitsinitiativen, zur gemeinsamen Entwicklung von "Clean Energy Parks", zur Erforschung von Möglichkeiten zur Steuerung des Energieverbrauchs zu Hause und zur Bereitstellung von Lösung für das Industrielle Internet der Dinge (IIoT) für BP-Anlagen beinhaltet.

BP hatte in der vergangenen Woche angekündigt, in das US-Offshore-Windparkgeschäft einzusteigen und tut sich dazu mit der norwegischen Equinor ASA zusammen. Im Zuge dessen wird BP für 1,1 Milliarden Dollar die Hälfte an den Offshore-Windparks Empire Wind und Beacon Wind von Equinor erwerben.

September 15, 2020

