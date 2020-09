Portfoliozuwachs bei der DIC Asset AG: Der auf Gewerbeobjekte spezialisierte Immobilienkonzern hat Ende Juli den Notarvertrag für das Multi-Tenant-Bürogebäude "Gate 9" in Leinfelden-Echterding abgeschlossen. Anfang September erfolgte nun der Besitz-, Nutzen und Lastenübergang. Verkäufer ist die Objekt Fasanenweg Leinfelden GmbH & Co. KG, eine Projektgesellschaft der thallos AG mit Sitz in Tübingen ...

