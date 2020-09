ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BP mit Blick auf die laufende Investorenveranstaltung "bp week" auf "Buy" mit einem Kursziel von 370 Pence belassen. Alle drei Szenarien, die der Ölkonzern im Rahmen seiner neuen Strategie entworfen habe, gingen davon aus, dass die Nachfrage nach Öl als Treibstoff in spätestens zehn Jahren ihren Höhepunkt überschreiten sollte, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick von BP tendiere in Richtung einer deutlichen Reduktion der Kohlendioxid-Emissionen sowie einer Ausweitung des Engagements in Erneuerbaren Energien./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2020 / 01:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2020 / 01:45 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0007980591

