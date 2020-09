Corpus Christi, TX, 15. September 2020 - Uranium Energy Corp (NYSE: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp/ ) applaudiert dem US-Handelsministerium ("DOC") für die Aushandlung einer Änderung des Abkommens zur Aussetzung der Antidumpinguntersuchung über Uran aus der Russischen Föderation ("RSA"), die die Abhängigkeit Amerikas von russischen Natururankonzentrationen um bis zu 75% gegenüber früheren Niveaus reduziert. Ein paraphierter Abkommensentwurf zwischen dem DOC und der staatlichen russischen Atomenergiegesellschaft Rosatom wurde am Freitag, dem 11. September, zur öffentlichen Stellungnahme freigegeben.

Handelsminister Wilbur Ross, erklärte: "Dieser Abkommensentwurf stellt einen wichtigen Schritt vorwärts für die amerikanische Atomindustrie dar. Wenn er abgeschlossen wird, wird er zur Wiederherstellung von Amerikas nuklearem Energievorteil beitragen und die heimische Industrie vor russischem Dumping-Uran schützen.

Der Chairman von UEC und ehemalige US-Energieminister Spencer Abraham sagte: "Das DOC sollte für seine Arbeit zur Begrenzung der russischen Importe gelobt werden, während es gleichzeitig die Interessen der Verbraucher von US-Atomkraftwerken und der einheimischen Uran-Brennstoffkreislaufindustrie ausgleicht. Dieser Meilenstein wird die Voraussetzungen für Wachstum und Chancen in der heimischen Uranbergbauindustrie schaffen. Am wichtigsten ist, dass der Änderungsantrag unsere nationalen Sicherheitsinteressen schützt, indem er eine übermäßige Abhängigkeit von russischem Kernbrennstoff für unsere Kernkraftwerke vermeidet, die 20 % des amerikanischen Stroms und etwa 55 % unserer kohlenstofffreien Energie liefern. Die neue RSA sowie die Einrichtung einer strategischen nationalen Uranreserve ("UR") aus im Inland abgebautes und umgewandeltes Uran werden einen langen Weg zur Erfüllung der Strategie der Regierung zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit der amerikanischen Kernenergie gehen".

Der CEO der UEC, Amir Adnani, fügte hinzu: "Amerikas kommerzielle Reaktorflotte benötigt einheimisches Uran für die Versorgungsvielfalt und -sicherheit in ihren Vertragsportfolios. Da es heute keine Uranproduktion in den USA gibt und es weltweit viele Herausforderungen in der Versorgungskette gibt, besteht für unser Unternehmen als kostengünstiger, einheimischer Uranlieferant mit lizenzierten Projekten in energie- und bergbaufreundlichen Staaten wie Texas und Wyoming eine klare Chance. Die starke parteiübergreifende Unterstützung für die Kernenergie in den Vereinigten Staaten ist aufregend, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle bei der Energieunabhängigkeit Amerikas und bei den Zielen der Kohlenstoffreduzierung zu spielen".

Die RSA sollte Ende dieses Jahres auslaufen und erlaubte die Einfuhr von etwa 20% des Bedarfs an schwach angereichertem Uran ("LEU") in die USA aus Russland. Das geänderte Abkommen berücksichtigt die Bestandteile des Kernbrennstoffs in LEU mit unterschiedlichen Grenzwerten je nach spezifischer Komponente. Die Menge der Anreicherungsleistungen variiert, soll aber bis 2040 durchschnittlich etwa 17% des US-Bedarfs decken und nach 2027 auf 15% begrenzt werden.

Das DOC stellte fest, dass die Natururan- und Konversionskomponenten "etwa 7% des US-Anreicherungsbedarfs und ab 2026 nicht mehr als 5% betragen werden". Dies bedeutet eine Verringerung der russischen Natururanimporte um bis zu 75% gegenüber den früheren Grenzwerten. Im Zusammenhang damit, dass die USA jährlich etwa 47 Millionen Pfund U3O8 verbrauchen, reduziert das paraphierte Abkommen den jährlichen Grenzwert für Natururan-Komponenten von ~9,4 Millionen Pfund russischem U3O8 auf weniger als 2,4 Millionen Pfund.

Das DOC veröffentlicht einen Änderungsentwurf der RSA zur öffentlichen Stellungnahme, die bis zum 28. September 2020, 17.00 Uhr EST, vorliegen muss. Der Änderungsentwurf ist für registrierte Benutzer unter https://access.trade.gov (Referenznummer A-821-802) verfügbar. Er wird auch im Federal Register veröffentlicht werden. Das DOC ist bestrebt, eine Änderung des RSA bis spätestens 5. Oktober 2020 abzuschließen; zu diesem Zeitpunkt wird sie in Kraft treten und für die USA und Russland verbindlich werden.

In Südtexas ist der Hub-and-Spoke-Betrieb des Unternehmens durch die voll lizenzierte Hobson-Verarbeitungsanlage verankert, die für die ISR-Projekte Palangana, Burke Hollow und Goliad von zentraler Bedeutung ist. In Wyoming kontrolliert UEC das Projekt Reno Creek, das größte genehmigte ISR-Uranprojekt in den USA, das vor dem Bau steht. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen eine Pipeline von Uranprojekten in Arizona, New Mexico und Paraguay, ein Uran-/Vanadiumprojekt in Colorado und eines der höchstgradigsten und größten unerschlossenen Ferrotitanvorkommen der Welt in Paraguay.

