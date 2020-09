Vancouver (British Columbia), 15. September 2020. Portofino Resources Inc. (TSX-V: POR, FWB: POTA) ("Portofino" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es die Analyseergebnisse des jüngsten Deckgestein-Schürfgrabungsprogramms im unternehmenseigenen Konzessionsgebiet South of Otter erhalten hat (das "Konzessionsgebiet"). Die Schürfgrabungen wurden an drei vielversprechenden Standorten durchgeführt: in der Zone Cliff, im Schürfgraben Yellow Jacket und im Schürfgraben Silver Lining. Insgesamt wurden 22 Proben zur Brandprobe bei Activation Laboratories eingereicht und fünf selektive Splitter- und Schlitzproben ergaben anomale Werte für Gold (die Analysen für Basismetalle sind noch ausstehend).

Die Schürfgrabungen wurden in der Zone Cliff durchgeführt, dem Standort der ersten Goldentdeckung des Unternehmens mit einer hochgradigen Goldmineralisierung von 16 Gramm Gold pro Tonne (Pressemitteilung von Portofino vom 26. August 2020) in einem Quarzerzgang, der sich 200 Meter südöstlich des Bohrlochs 2002 (SF02-08) von Goldcorp. befindet. Das durch Schürfungen in der Zone Cliff freigelegte Festgestein enthielt zwei (über 25 Zentimeter mächtige) Quarzerzgänge sowie eine mächtige Carbonat- und Pyrit-Alterationszone entlang des Diorit- und Porphyrkontakts. Die goldhaltigen Schlitzproben reichten von 137 bis 1.090 Teilen Gold pro Milliarde (0,137 bis 1,09 Gramm Gold pro Tonne). Der Gehalt von 1,09 Gramm Gold pro Tonne stammte von einer 0,58-Meter-Schlitzprobe eines mineralisierten Erzgangs.

Der Schürfgraben Yellow Jacket sollte mineralisiertes Festgestein in Zusammenhang mit der Gold-Bodenanomalie von Goldcorp. aus dem Jahr 2001 freilegen, die 650 Meter südlich entlang eines geophysikalisch interpretierten strukturellen Bruchs liegt. Splitterproben mit einer Mächtigkeit von 0,35 Metern einer rostigen intermediären vulkanischen Einheit ergaben einen höchst anomalen Gehalt von 372 Teilen Gold pro Milliarde (0,373 Gramm Gold pro Tonne). Eine zweite, stark anomale Splitterprobe eines Quarz-Feldspat-Porphyrs ergab 220 Teile Gold pro Milliarde (0,220 Gramm Gold pro Tonne) auf einer Probenmächtigkeit von 0,50 Metern. Eine vollständige Liste der Proben- und Analyseergebnisse ist in Tabelle 1 aufgeführt.





Tab. 1: Brandproben-Goldergebnisse der Schürfgrabungen 2020 von Portofino (Schlitz-, ausgewählte Splitter- und Schürfproben)

David Tafel, CEO von Portofino, sagte: "Die in der Zone Cliff vorgefundenen Goldwerte sowie die neuen goldmineralisierten Vorkommen im Schürfgraben Yellow Jacket weisen weiterhin auf das Vorkommen einer weit verbreiteten Goldmineralisierung im Konzessionsgebiet South of Otter hin. Unser Projekt weist eine eingeschränkte Oberflächenexposition auf, doch angesichts der bisherigen Ergebnisse und der noch ausstehenden Interpretation unserer jüngsten magnetischen Flugvermessung sind wir zuversichtlich, dass unser technisches Team zusätzliche Goldziele erschließen kann, die in sehr naher Zukunft mittels Bohrungen nachverfolgt werden sollen."

Abb. 1: Konzessionsgebiet South of Otter von Portofino im Goldabbaugebiet Red Lake und dessen Standort im Verhältnis zu den herausragenden Entdeckungen von Great Bear Resources

Über das Konzessionsgebiet South of Otter

Das 5.363 Hektar große Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb des Grünsteingürtels Birch-Uchi-Confederation Lakes, der die weltweit bekannten Goldlagerstätten Red Lake beherbergt und das herausragende Projekt Dixie umfasst, das zurzeit von Great Bear Resources Ltd. ("GBR") erbohrt wird. GBR hat im Laufe der letzten zwei Jahren über erfolgsversprechende Bohrergebnisse mit mineralisierten Abschnitten berichtet, die häufig Bonanza-Goldwerte im Zusammenhang mit sichtbaren, groben Goldkörnern aufweisen. Portofinos Konzessionsgebiet South of Otter liegt rund 8 km östlich von GBRs Claims. Darüber hinaus teilte GBR am 9. September 2020 die Entdeckung eines weiteren bedeutenden Goldziels namens "Sobel" im Goldgebiet Red Lake, rund 10 km nordöstlich von - innerhalb desselben Grünsteingürtels - South of Otter mit.

Das Konzessionsgebiet enthält hervorragende Ziele sowohl für eine Goldmineralisierung vom Typ Red Lake als auch für goldhaltige Basismetallprospektionsgebiete. Historische Arbeiten auf den Claims umfassten Prospektionen, Probenahmen, begrenzte Bohrungen und luftgestützte magnetische geophysikalische Messungen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Alex Pleson, P. Geo., in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, überprüft und genehmigt.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Seine Projekte South of Otter und Bruce Lake befinden sich im historischen Goldbergbaugebiet Red Lake (Ontario) in der Nähe des hochgradigen Goldkonzessionsgebiets Dixie im Besitz der Firma Great Bear Resources Ltd. Darüber hinaus besitzt Portofino drei andere Goldprojekte im Nordwesten von Ontario; das Konzessionsgebiet Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Nickel-Kupfer-Mine Shebandowan befindet, sowie die Konzessionsgebiete Sapawe West und Melema West in der Nähe von Atikokan. Das Unternehmen ist auch an aussichtsreichen Lithiumkonzessionen in Salaren im weltweit bekannten "Lithiumdreieck" in Argentinien beteiligt.

Weitere Informationen über das Unternehmen, seine Projekte und sein Management erhalten Sie auf unserer Website unter https://www.portofinoresources.com/.

Für das Board:

"David G. Tafel"

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David Tafel

CEO, Director

604-683-1991

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen zum zukünftigen Betrieb von Portofino Resources Inc. (das "Unternehmen"). Alle zukunftsgerichteten Aussagen zur zukünftigen Planung und Betriebstätigkeit des Unternehmens - z.B. wie die Unternehmensführung die Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt bewertet - unterliegen möglicherweise bestimmten Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Leistungen sowie die Explorations- und Finanzergebnisse erheblich von allfälligen Schätzungen oder Prognosen unterscheiden können.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Englische OriginalmeldungDie übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:Übersetzung

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA73689L2075