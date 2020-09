Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von Signify mit "Kaufen" und einem Kursziel von 49 Euro wieder aufgenommen und die Papiere auf die "Conviction Buy List" gesetzt. Die Anleger greifen am Dienstag bei Signify zu und hieven die Aktie auf den höchsten Stand seit dem Corona-Crash im März.Goldman-Sachs-Analystin Daniela Costa machte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen Wendepunkt aus für den Lichttechnikkonzern. Erstmals seit 2013 sei das Wachstum wieder positiv. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...