Die milliardenschwere Übernahme von Varian und die damit verbundene Kapitalerhöhung hat die Aktie von Siemens Healthineers zuletzt unter Druck gesetzt. Noch immer konnte sich die Siemens-Tochter nicht nachhaltig von den Tiefs lösen. Am Dienstag zählt die Aktie aber zu den stärksten Werten im MDAX. Ein Insiderkauf stützt den Titel.Am Dienstag gab Siemens Healthineers in einer Pflichtmitteilung an, dass Konzernchef Bernd Montag für 101.957 Euro Aktien zu einem Durchschnittspreis von 37,76 Euro erworben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...