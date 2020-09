Die Würfel im monatelangen Gezerre um die aus Sicherheitsgründen von der US-Regierung angeordnete Veräußerung oder alternativ komplette Stilllegung der chinesischen Video Messaging-Plattform TikTok in den USA scheinen seit gestern nun gefallen zu sein.Denn der Mutterkonzern von TikTok, ByteDance, informierte das Schatzamt des Weißen Hauses unter Leitung von Finanzminister Mnuchin gestern, dass man das von MICROSOFT (US5949181045) und dem US-Supermarkt-Riesen Wal-Mart gemeinsam vorgelegte Angebot zu einer Übernahme von TikTok oder fallweise deren reine Integration ihrer US-Aktivitäten in die bestehenden diversen Plattformangebote von Microsoft ablehne.Mit dieser auch von Microsoft selbst bereits bestätigten Nachricht ist der Konzern mit seinen Ambitionen einer künftigen fallweisen Akquisition der US-Aktivitäten von TikTok also nun definitiv aus dem Rennen. Wal-Mart hingegen will nach eigenem Bekunden in ihrer klaren Konsumenten- und Marketing-Fokussierung jedoch zumindest an der Idee einer künftigen partnerschaftlichen Kooperation mit TikTok nach wie vor festhalten und zu diesem Zweck entsprechende Sondierungsgespräche mit ByteDance auch weiterhin fortsetzen.

Den vollständigen Artikel lesen ...