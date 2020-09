DGAP-News: artnet AG / Schlagwort(e): Monatszahlen/Umsatzentwicklung

artnet AG: Anhaltend hohe Nachfrage bei Artnet Auctions



15.09.2020

Anhaltend hohe Nachfrage bei Artnet Auctions Warenumsatz der Online-Auktionsplattform steigt im August um 24% Zahl der abgegebenen Gebote im Juli und August 62% über Vorjahr Neuer Rekord für ein Werk des Graffiti-Pioniers Kool Koor Berlin/New York, 15. September 2020- Die Berliner Artnet AG, das führende Internetunternehmen im internationalen Kunstmarkt, befindet sich mit ihrer Online-Auktionsplattform Artnet Auctions weiter auf Erfolgskurs. Nach einem fulminanten Start in das wegen der Sommerpause traditionell schwache dritte Quartal hielt die hohe Nachfrage auch im August und den ersten Septemberwochen an. Der Warenumsatz von Artnet Auctions lag nach vorläufigen Ergebnissen im August um 24% über dem Vorjahr. Im Juli war der Warenumsatz um 77% gestiegen. Das Interesse an Online-Auktionen wächst. Die Zahl der abgegebenen Gebote stieg im Juli und August um insgesamt 62%. Sammler können auf Artnet Auctions bei fortlaufend stattfindenden Auktionen im Internet rund um die Uhr für Kunstwerke bieten. "Wir verzeichnen nicht nur Rekorde bei den Warenumsätzen, sondern sehen auch, dass Werke in höherer Qualität auf dem Markt kommen - in einer Zeit, in der Besitzer von Kunstwerken traditionell mit Verkäufen zögern", sagte Colleen Cash, Director von Artnet Auctions. "Wir sind die einzige Plattform im Kunstmarkt, die rund um die Uhr großartige Arbeiten anbietet. Die Flexibilität der Plattform erlaubt es uns, Einlieferungen auch außerhalb der starren Saisontermine anderer Auktionshäuser anzunehmen." Die anstehende Herbstsaison wird angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie ungewöhnliche Formate bieten. Es wird weltweit virtuelle und hybride Versteigerungen geben, also Kombinationen von Präsenz- und Onlineauktionen. Artnet Auctions rechnet mit anhaltender Nachfrage nach Online-Transaktionen in den kommenden Monaten und darüber hinaus. "Im September haben wir bereits starke Ergebnisse bei der Auktion "Urban Art" erzielt. Ein Werk des Graffiti-Pioniers Kool Koor aus dem Jahr 1988, Untitled, wurde für den Rekordpreis von 90.000 USD verkauft - viermal so hoch wie der bisherige Rekord für ein Werk dieses Künstlers", sagte Cash. Insgesamt stiegen die Warenumsätze bei der Auktion "Urban Art" gegenüber der vergleichbaren Auktion im Vorjahr um 95%. Im September bietet Artnet Auctions sechs Auktionen in mehreren Kategorien, darunter moderne und zeitgenössische Kunst sowie Fotografien. Die Auktion "Edward Sheriff Curtis: Platinum Masterprints" offeriert eine Reihe seltener Arbeiten des für Fotografien des amerikanischen Westens bekannten Künstlers. Bei der Auktion "20th-Century Art" stehen Werke wichtiger Künstler von der Vorkriegszeit bis zum Ende des 20. Jahrhunderts im Mittelpunkt. Außerdem geplant sind in diesem Monat Auktionen für zeitgenössische Fotografien (Post-War & Contemporary Photographs), zeitgenössische amerikanische Kunst (Contemporary American Art) sowie für herausragende Druckgrafiken und Editionen (Premier Prints & Multiples). Informationen über aktuelle und kommende Auktionen von Artnet Auctions sowie zu Einlieferungen finden Sie unter www.artnet.com/auctions/ Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: press@artnet.com Über Artnet Artnet ist die führende Online-Informationsquelle für den internationalen Kunstmarkt und die erste Adresse für die Recherche und den Handel von Kunst im Internet. Seit der Gründung im Jahr 1989 hat das Unternehmen den Kunstmarkt kontinuierlich modernisiert. Die Price Database, eine Datenbank mit rund 14 Millionen illustrierten Auktionsergebnissen von 1.800 Auktionshäusern aus den vergangenen 30 Jahren, sorgt für unübertroffene Transparenz im Kunstmarkt. Das Galerie-Netzwerk ermöglicht es Mitgliedsgalerien, ihre Kunstwerke einem Millionenpublikum im Internet zu präsentieren. Die Auktionsplattform Artnet Auctions bietet seit 2008 online Versteigerungen an. Der 24-Stunden-Nachrichtendienst Artnet News informiert aktuell über weltweite Trends und Persönlichkeiten des Kunstmarkts. Die Artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, dem Segment mit dem höchsten Transparenzstandard. ISIN: DE000A1K0375 LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31

15.09.2020

