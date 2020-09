Nach einem verhaltenen Start mit deutlichen Verlusten berappelt sich der DAX auch dank positiv ausgefallener Konjunkturdaten wieder und steht am Mittag bei 13.230 Punkten rund 0,3% im Plus. Laut dem veröffentlichten ZEW-Index stiegen die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im September entgegen den Erwartungen auf 77,4 Punkte. Damit signalisiert der Index eine Fortsetzung des Erholungskurses der deutschen Wirtschaft. Analysten schieben DAX-Aktie an Für Tesla geht es heute als meistgehandelte ...

