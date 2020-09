Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag weiter im Plus tendiert. Der ATX stieg um 0,51 Prozent auf 2.249,69 Punkte. Der heimische Leitindex hatte seine anfänglichen Kursverluste noch am Vormittag aufgeholt und war bis Mittag klar ins Plus gedreht. Zuletzt kam er wieder leicht von seinem Tageshoch zurück.Die europäischen Leitbörsen zeigten sich am Nachmittag ebenfalls freundlich. Unterstützung lieferten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...