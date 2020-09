Keiner weiß zur Stunde, welcher Teil anschließend mehr wert ist und welcher deutlich weniger. Im aktuellen Marktwert von rd. 100 Mrd. € stecken also ein Glückslos und eine Niete.



Wird die Aufspaltung ein Erfolg, entsteht ein Kaufsignal nach oben und das ist eigentlich zwingend. Gibt es eine Enttäuschung, so folgt eine deftige Korrektur. Eine solche Situation hat es in der neueren Börsengeschichte und in dieser Größenordnung in Deutschland noch nicht gegeben. Bezeichnend ist:



Das Ganze läuft drei Tage vor dem Bilanzstichtag von Siemens ab 30.09. Das ist kein Zufall. Zwei wichtige Zahlen sind zudem bis jetzt nicht bekannt, in denen die Risiken der neuen Tochter Siemens Energy enthalten sind. Wahrscheinlich ist deshalb, dass Siemens neu deutlich aufgewertet und Siemens Energy ein Mogelpaket wird.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann".



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

SIEMENS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de