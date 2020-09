Die Wall Street hat den Dienstag mit Gewinnen eröffnet.Der Dow Jones stieg mit einem Zuwachs von 0,52 Prozent auf 28.139,76 Punkte in den Handel am Dienstag ein.Es stehen eine Reihe an Konjunkturdaten auf der Agenda, die es zu verarbeiten gilt. So wurden höher als erwartet ausgefallene Teuerungsdaten und der Empire State Manufacturing-Index veröffentlicht, der stärker hereinkam als prognostiziert und damit die Erholungsfantasie bestätigte. Die US-Industrieproduktion stieg im August ...

