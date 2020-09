Der Kreuzfahrt-Riese Carnival ist schwer von der Corona-Krise getroffen. Das hat sich auch in den vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal (per 31. August) deutlich niedergeschlagen. Die sind schlechter als erwartet ausgefallen. Die Aktie geht zwar vorbörslich bereits baden, aber die Aussichten sind dennoch nicht ganz so schlecht.Konkret hat Carnival in den vergangenen drei Monaten (Juni, Juli, August) Verluste von 2,9 Milliarden Dollar eingefahren. Von Bloomberg befragte Analysten hatten im Schnitt ...

