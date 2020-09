Die Aktie von Tesla hat gestern mit einem Gewinn von satten 12 Prozent vorgelegt, heute früh hat BYD in Hongkong nachgezogen und sich ebenfalls um 12 Prozent verteuert. Dabei hat BYD ein neues Rekordhoch erreicht und damit auch ein Kaufsignal geliefert. Hinter den starken Kurszuwächsen stecken unter anderem die Zahlen einer App.Heute geht es in der neuen TV-Ausgabe von maydornsmeinung auch um Lithium-Aktien, die so langsam wieder Fahrt aufnehmen. Mit Albemarle, Livent und Standard Lithium stelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...