15.09.2020 - NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) wollte sich gerade sich frisches Geld holen, Zeichnungsfrist vom "on 10 September 2020 at 09:00 hours (CEST) and will end on 21 September 2020 at 16:30 hours": Kapitalerhöhung zu 18,45 NOK für bis zu 10.840.109 neue Aktien für die den Altaktionären ein Bezugsrecht von 0.00832 je Aktie also ca. 112 zu 1.Die aktie handelt heute in Oslo bei 18,81 NOK (15.07 Uhr, 15.09.2020), also noch leicht über dem Bezugspreis, sah heute aber bereits Kurse von 18,38 NOK. Könnte also möglicherweise sehr eng werden mit der Kapitalerhöhung. Wieso eng? Nel handelte doch entspannt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...