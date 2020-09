KompakteChips sorgen für das branchenweit kleinste Pixelformat, schlankeres Design und minimale Kamerabuckel

Die neue 0,7-µm-Produktreihe wird gegen Ende dieses Jahres mit ISOCELL 2.0, der fortschrittlichen Pixeltechnologie mit höherer Lichtempfindlichkeit, eingeführt

Samsung Electronics Co., Ltd, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich fortschrittlicher Halbleitertechnologie, hat heute vier neue Samsung ISOCELL-Kamerasensoren für seine 0,7 Mikrometer (µm) Pixel-Produktreihe vorgestellt: ISOCELL HM2 mit 108 Megapixeln (Mp), ISOCELL GW3 mit 64 Mp, ISOCELL GM5 mit 48 Mp und ISOCELL JD1 mit 32 Mp. Mit der neuen 0,7 µm ISOCELL-Technologie plant Samsung, die ultrahochauflösende Produktreihe auf Mainstream-Smartphones auszuweiten.

Samsung ISOCELL 2.0 (Photo: Business Wire)

"Samsung leistet nach wie vor Pionierarbeit bei Innovationen wie ISOCELL Plus und Smart ISO, um mehr Pixel in einem kleineren Format zu liefern", so Yongin Park, Executive Vice President des Sensorgeschäfts von Samsung Electronics. "Im vergangenen Jahr stellte Samsung den ersten 0,7-µm-Pixel-Kamerasensor und die ersten 108-Mp-Sensoren der Branche vor. Jetzt statten wir mobile Kameras mit noch mehr fortschrittlichen Pixeltechnologien und zahlreichen Optionen aus, um mit einer größeren Auswahl an mobilen Geräten hochauflösende Bilder und elegantere Designs zu ermöglichen."

Bei ultrahochauflösenden Kamerasensoren kann bereits eine Differenz von nur 0,1 µm pro Pixel erheblichen Einfluss auf die Gesamtgröße des Sensors und die Höhe des Kameramoduls haben. Mit einer Pixelgröße von 0,7 µm sind die neusten Kamerasensoren von Samsung bis zu 15 Prozent kleiner als die Sensoren mit 0,8-µm-Pixeln bei gleicher Auflösung, und das Kameramodul ist um bis zu 10 Prozent flacher. Kleinere Formfaktoren bieten Smartphone-Herstellern bei der Entwicklung ihrer Geräte der nächsten Generation mehr Flexibilität, z. B. in Form von zusätzlichen Funktionen oder schlankeren Designs.

Um trotz der sehr kleinen Bildpunkte mehr Licht zu erfassen und die "Full Well"-Kapazität zu erhöhen, hat Samsung seine fortschrittlichen ISOCELL Plus- und Smart-ISO-Technologien integriert, die speziell für 0,7 µm optimiert wurden. ISOCELL Plus hält das empfangene Licht mit einer wandähnlichen Struktur um das Pixel herum fest, während Smart-ISO das einfallende Licht voll ausnutzt, indem es den ISO-Wert intelligent für eine optimale Belichtung anpasst.

In den neusten 0,7-µm-Produkten, die Ende dieses Jahres eingeführt werden, wird Samsung erstmalig ISOCELL 2.0 einführen, eine verbesserte Pixeltechnologie, die trotz der mit der schwindenden Pixelgröße verbundeen Herausforderungen eine ausgezeichnete Leistung ermöglicht. Die neue Technologie hat die Wandstruktur zwischen den Zellen weiter verbessert, was zu einer bis zu 12 Prozent höheren Lichtempfindlichkeit im Vergleich zur derzeitigen ISOCELL Plus-Technologie führt.

Die neue 0,7-µm-Produktreihe:

ISOCELL HM2 ist nach HMX und HM1 der dritte 108-Mp-Kamerasensor von Samsung. Der neue 108-Mp-Sensor ist etwa 15 Prozent kleiner als seine 0,8-µm-Vorgänger und reduziert die Höhe des Kameramoduls um 10 Prozent. Der HM2 verfügt über Super PD, eine schnellere und effektivere Autofokus-Lösung mit Phasenerkennung, und wie der HM1 über eine Neun-Pixel-Binning-Technologie sowie einen verlustfreien Dreifach-Zoom. ISOCELL GW3 ist ein für Mainstream-Geräte optimierter 64-Mp-Kamerasensor. Dank der geringeren Pixelgröße ist die optische Größe des GW3 nahezu mit der des Kamerasensors mit 0,8 µm und 48 Mp von Samsung identisch. Aufgrund der Tetracell- und Smart-ISO-Technologien, die für hohe Lichtempfindlichkeit und Farbtreue sorgen, eignet sich der GW3 mit Gyroskop-basiertem Sensor zur elektronischen Stabilitätskontrolle (EIS) ideal für Anwender mit aktivem Lebensstil, die von schärferen Standbildern und stabileren Videos profitieren. Der Kamerasensor unterstützt Videoaufzeichnungen bei einer Auflösung bis zu 4K mit 60 Frames pro Sekunde (fps). ISOCELL GM5 ist ein vielseitiger 48-Mp-Kamerasensor für den Einsatz in Tele- oder Ultraweitwinkel-Kameras. Wenn der GM5 als 5-fach optischer Teleskopsensor für den Faltzoom verwendet wird, sorgt die kompakte Größe von 0,7 µm Pixeln für einen minimalen Kamerabuckel. Für Ultraweitwinkel-Aufnahmen unterstützt der GM5 Full-HD-Hochgeschwindigkeitsaufzeichnungen bei 480 fps. Der Sensor bietet außerdem eine Staggered-HDR-Funktion, eine schnellere und energieeffizientere HDR-Technologie für eine beschleunigte Bildverarbeitung. Dazu liest die Funktion lange, mittlere und kurze Belichtungen jeder Pixelreihe aus und sendet die Daten an den mobilen Prozessor. Da die Auslesung auf Basis des Tetracell-Formats von zwei-mal-zwei 1,4 µm Pixeln anstatt auf Basis einzelner 0,7-µm-Pixel erfolgt, kann Staggered HDR hellere, klarere und rauschärmere Bilder liefern. ISOCELL JD1 ist mit 1/3,14 Zoll der kleinste 32-Mp-Kamerasensor der Branche und damit die ideale Lösung für Smartphones mit randlosen Displays, die eine Bohrung im Display, den so genannten "Hole-in-Active-Area" oder motorisierten Pop-up-Mechanismus für die Frontkamera, aufweisen. Selbst mit 32 Millionen Pixeln zum Aufnehmen detailreicher Selfies ist die Kamera bequem unter dem Display verbaut, da die Höhe des Kameramoduls im Sensor mit der von 0,9 µm/20 Mp- bzw. 1,0 µm/16Mp-Sensoren vergleichbar ist. Wie der GM5 ist auch der JD1 der erste ISOCELL-Kamerasensor mit Staggered HDR.

Samsung ISOCELL HM2, GW3 und JD1 befinden sich derzeit in der Massenproduktion, und das Unternehmen bemustert momentan den GM5.

