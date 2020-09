Zürich (ots) - Der Swissmem-Vorstand hat Martin Hirzel zum neuen Swissmem-Präsidenten gewählt. Er tritt die Nachfolge von Hans Hess am 1. Januar 2021 an.An seiner Sitzung vom 15. September 2020 hat der Swissmem-Vorstand Martin Hirzel einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. "Ich freue mich sehr über diese Wahl", sagt Martin Hirzel. "Ich werde alles daransetzen, damit Swissmem auch künftig ihre vielfältigen Aufgaben für die MEM-Firmen effektiv, effizient und nutzbringend erfüllen kann. Zudem bin ich sehr motiviert, die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen des Werk- und Denkplatzes Schweiz mitzugestalten".Auch der nach 10 Amtsjahren scheidende Präsident Hans Hess ist mit der Wahl sehr zufrieden: "Mit Martin Hirzel übernimmt eine starke Persönlichkeit meine Nachfolge. Er hat sein ganzes Berufsleben in der produzierenden Industrie verbracht, hat von der Berufslehre an die Stärken unseres dualen Bildungssystems selber erlebt und kann dank seiner Auslanderfahrung die Bedeutung der wirtschaftlichen Offenheit der Schweiz glaubwürdig erklären. Ich bin überzeugt, dass er die Interessen unserer 1200 Mitgliedfirmen in den kommenden wohl weiterhin herausforderungsreichen Jahren wirkungsvoll vertreten wird."Martin Hirzel wird das Swissmem-Präsidium am 1. Januar 2021 antreten.Pressekontakt:Ivo Zimmermann, Leiter KommunikationTel. +41 44 384 48 50 / Mobile +41 79 580 04 84E-Mail i.zimmermann@swissmem.chOriginal-Content von: Swissmem, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053245/100855531