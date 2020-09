Köln (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren,für Donnerstag, 17. September 2020 sind in der Zeit von 23:05 Uhr bis 23:30 Uhr Arbeiten am Standort Langenberg geplant: Wartung DAB+ Kanal 11DDie Umschaltung der folgenden Programme betrifft:DAB+ Kanal 11D1LIVE, 1LIVE diGGi, WDR2 (AC / BI / DO / K / MÜ / RR / SI / WU), WDR3, WDR4, WDR5, WDR Event, WDR Maus, WDRcosmoWährend der Umschaltvorgänge ist mit kurzzeitigen Ausfällen < 2 Min. zu rechnen.Die Umschaltung wirkt sich in den folgenden Regionen aus:NRW.Pressekontakt:Pressekontakt:WDR Kommunikationwdrpressedesk@wdr.de0221 220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4707614